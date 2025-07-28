Українські рапіристки вибили росіянок з чемпіонату світу з фехтування
Сопіт і Полозюк принесли команді вирішальну перемогу над суперницями в нейтральному статусі
близько 4 годин тому
На чемпіонаті світу в Тбілісі (Грузія) жіноча збірна України з фехтування на рапірі здобула впевнену перемогу в 1/8 фіналу командних змагань над росіянками, які виступають в нейтральному статусі.
Україна виступає в складі Дарії Миронюк, Аліни Полозюк та Ольги Сопіт. Команда виграла у росіянок з рахунком 45:36.
По ходу матчу українки поступалися, але ключовою стала перемога Сопіт з рахунком 7:1, а Аліна Полозюк закріпила перевагу.
У чвертьфіналі зустрінеться зі збірною Італії, що на попередній стадії перемогла Румунію.
Нагадаємо, збірні України з фехтування виграла одну золоту та дві бронзові нагороди.