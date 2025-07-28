Олег Гончар

На чемпіонаті світу в Тбілісі (Грузія) жіноча збірна України з фехтування на рапірі здобула впевнену перемогу в 1/8 фіналу командних змагань над росіянками, які виступають в нейтральному статусі.

Україна виступає в складі Дарії Миронюк, Аліни Полозюк та Ольги Сопіт. Команда виграла у росіянок з рахунком 45:36.

По ходу матчу українки поступалися, але ключовою стала перемога Сопіт з рахунком 7:1, а Аліна Полозюк закріпила перевагу.

У чвертьфіналі зустрінеться зі збірною Італії, що на попередній стадії перемогла Румунію.

Нагадаємо, збірні України з фехтування виграла одну золоту та дві бронзові нагороди.