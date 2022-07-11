Романчук: «Рік видався надзвичайно складний. В деякі моменти навіть були думки – кинути плавання»
Українець розірвав чемпіонат Європи з плавання – виграв два особисті золота і дві медалі естафети
Загалом наша збірна здобула шість нагород
08:52
Збірна України завоювала шість медалей на юніорському чемпіонаті Європи, який проходив в Отопені, Румунія.
Головною зіркою команди став Володимир Лісовець, який завоював два особисті золота, а також дві медалі в естафеті. В свою чергу, Олександр Желтяков тричі підійнявся на п’єдестал – два особисті срібла і одне в естафеті.
50 метрів брасом
- Золото – Володимир Лісовець – 27,62 секунди
100 метрів брасом
- Золото – Володимир Лісовець – 1:00,96 хвилини
100 метрів на спині
- Срібло – Олександр Желтяков – 54,26 секунди
200 метрів на спині
- Срібло – Олександр Желтяков – 1:57,65 хвилини
Естафета 4х100 м комплексом
- Срібло – Лісовець Володимир, Желтяков Олександр, Ковальов Арсеній, Жовтко Юрій (Кизименко Давид і Лукашев Георгій виступали в попередньому запливі) – 3:38,02 хвилини
Естафета 4х100 комплексом мікст
- Бронза – Шарафутдінова Ніка, Лісовець Володимир, Ковальов Арсеній, Дьяченко Марія – 3:52,73 хвилини
Як підсумок, наша команда увійшла в топ-10 медального заліку чемпіонату Європи.
Нагадаємо, Михайло Романчук зізнався, що задумувався над завершенням кар’єри.
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