Українець розірвав чемпіонат Європи з плавання – виграв два особисті золота і дві медалі естафети

Загалом наша збірна здобула шість нагород

Збірна України завоювала шість медалей на юніорському чемпіонаті Європи, який проходив в Отопені, Румунія.

Головною зіркою команди став Володимир Лісовець, який завоював два особисті золота, а також дві медалі в естафеті. В свою чергу, Олександр Желтяков тричі підійнявся на п’єдестал – два особисті срібла і одне в естафеті.

50 метрів брасом

Золото – Володимир Лісовець – 27,62 секунди

100 метрів брасом

Золото – Володимир Лісовець – 1:00,96 хвилини

100 метрів на спині

Срібло – Олександр Желтяков – 54,26 секунди

200 метрів на спині

Срібло – Олександр Желтяков – 1:57,65 хвилини

Естафета 4х100 м комплексом

Срібло – Лісовець Володимир, Желтяков Олександр, Ковальов Арсеній, Жовтко Юрій (Кизименко Давид і Лукашев Георгій виступали в попередньому запливі) – 3:38,02 хвилини

Естафета 4х100 комплексом мікст

Бронза – Шарафутдінова Ніка, Лісовець Володимир, Ковальов Арсеній, Дьяченко Марія – 3:52,73 хвилини

Як підсумок, наша команда увійшла в топ-10 медального заліку чемпіонату Європи.

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