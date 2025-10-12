Олег Гончар

Американська плавчиня Гретхен Волш оновила світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм на короткій воді. На Кубку світу в Кармелі вона подолала дистанцію за 23.72 секунди.

Попередній рекорд належав самій Волш – 23.94 секунди, встановлені на чемпіонаті світу 2024 року в Будапешті.

Зазначимо, що Волш виграла золото на чемпіонаті світу в Будапешті та бронзу на Олімпіаді в Парижі.

Як повідомлялося, дворазова олімпійська чемпіонка може завершити кар'єру після Ігор-2028.