Дворазова олімпійська чемпіонка Парижа-2024, 17-кратна чемпіонка світу американська плавчиня Кейт Дугласс для рашистських ЗМІ заявила, що після Ігор-2028 замислиться про завершення кар'єри.

«У мене була важка підготовка до Олімпіади в Парижі, я віддала всю себе, довелося багатьом пожертвувати. На якийсь час я вимкнулася зі звичайного життя і відразу після Парижа задумалася, як довго це триватиме? Я не хочу тримати весь час життя на паузі, бути під замком у спорті, немов у клітці. Я не так уявляла своє життя.

При цьому домашня Олімпіада – це мрія багатьох спортсменів і мало кому вдається отримати шанс її реалізувати. Мені пощастило, тому за найближчі три роки я маю намір стати найкращою версією себе, щоб видати у Лос-Анджелесі максимум. Питання лише в тому, скільки сил на це потрібно, моральних та фізичних. Можливо, я справді більше не захочу плавати, тож після Ігор-2028 подумаю над майбутнім».