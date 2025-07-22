Олег Гончар

Український тхеквондист Артем Гарбар став чемпіоном Універсіади в категорії до 87 кг, принісши команді третю золоту медаль на турнірі, повідомив паблік Base of Ukrainian sports.

Гарбар упевнено пройшов турнірну сітку, здолавши всіх суперників із рахунком 2:0. На шляху до золота він переміг представника Малі в першому раунді, потім виграв у спортсмена з Азербайджану, а в півфіналі здолав американця.

У фіналі українець здобув перемогу над представником Польщі, ставши чемпіоном Універсіади.

Ця нагорода стала дев’ятою для збірної України на Універсіаді, де команда вже має три золоті, три срібні та три бронзові медалі.

Раніше бронзу в тхеквондо здобув Андрій Гарбар.