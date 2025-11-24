Україна стала срібним призером чемпіонату Європи-2025 з тхеквондо в олімпійських категоріях
Чотири медалі забезпечили друге місце в медальному заліку
близько 5 годин тому
Збірна України з тхеквондо завершила чемпіонат Європи-2025 серед олімпійських вагових категорій на другому місці загального заліку з чотирма медалями.
У швейцарському Еглі 22-23 листопада пройшов чемпіонат Європи з тхеквондо серед спортсменів олімпійських вагових категорій. Українці здобули чотири нагороди та посіли друге командне місце.
Срібна медаль: Кирило Гурнов (+80 кг).
Бронзові медалі: Дар’я Костеневич (до 57 кг), Максим Маненков (до 58 кг), Володимир Бистров (до 68 кг).
У медальному заліку Україна розділила 2-3 місце з Польщею — обидві команди мають по одній срібній та трьом бронзовим медалям. Перше місце посіла Сербія (2-0-1).
Медальний залік (олімпійські категорії):
1. Сербія — 2 золото + 0 срібло + 1 бронза = 3 медалі
2-3. Україна — 0+1+3 = 4
2-3. Польща — 0+1+3 = 4
4-5. Франція, Норвегія — по 1 сріблу
Результати України в неолімпійських категоріях.
Поділитись