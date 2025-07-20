Олег Гончар

Українські тхеквондисти поповнили скарбничку збірної двома нагородами за підсумками змагального дня на Універсіаді. повідомив паблік Base of Ukrainian sports.

У ваговій категорії до 58 кг тріумфатором став Максим Маненков. На шляху до золота українець упевнено переміг представника Португалії у 1/8 фіналу з рахунком 2:0, у чвертьфіналі здолав суперника з Китайського Тайбею (2:1), а у півфіналі залишив позаду тхеквондиста з Казахстану (2:0). У фінальному поєдинку Маненков вирвав перемогу у спортсмена з Таїланду (2:1), ставши чемпіоном Універсіади.

Бронзову нагороду здобув Кирило Гурнов. Він розпочав турнір із двох перемог – над представниками Великої Британії та Азербайджану (по 2:0), що гарантувало йому місце у півфіналі. Там українець поступився тхеквондисту з Китайського Тайбею (0:2).

Збірна України на Універсіаді має дві золоті, три срібні та дві бронзові медалі.