Денис Сєдашов

Студентська збірна України з художньої гімнастики завоювала золото на літній Універсіаді-2025.

Команда у складі Валерії Панченко, Катерини Грачової, Емілії Лавринець, Марти Борис, Богдани Мельник і Даніели Чебатарьової стала чемпіонками у фіналі з 3 м’ячами та 2 обручами. Українки випередили збірні Азербайджану (23,950) і Китайського Тайбею (23,000).

Також команда України у групових вправах стала віцечемпіонкою у багатоборстві та у фіналі з 5 стрічками.

Зараз в активі України вже 5 медалей на Універсіаді: 1 золота, 3 срібні та 1 бронзова.

Українські гімнастки – срібні призерки Універсіади-2025.