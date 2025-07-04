Алькарас переграв Штруффа і вийшов до 1/8 фіналу Wimbledon-2025
Іспанець здобув звитягу у чотирьох сетах
близько 2 годин тому
Друга ракетка світу Карлос Алькарас пробився до 1/8 фіналу Wimbledon-2025.
У матчі третього кола іспанський тенісист у чотирьох сетах здолав німця Яна-Леннарда Штруффа, який наразі посідає 125-те місце у рейтингу ATP – 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.
Поєдинок між Карлосом Алькарасом та Яном-Леннардом Штруффом тривав 2 години 24 хвилини. Іспанець виконав дев’ять ейсів, припустився чотирьох подвійних помилок і реалізував п’ять із дванадцяти брейк-пойнтів.
У свою чергу, німецький тенісист подав 13 разів навиліт, зробив десять подвійних помилок і скористався двома брейк-пойнтами з п’яти можливих.
У наступному раунді Алькарас зустрінеться з 14-ю ракеткою світу андрєєм рубльовим.
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