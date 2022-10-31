Алькарас: «Поставив за мету закінчити рік першою ракеткою в світі»

Іспанець лідирує в рейтингу

Перша ракетка світу іспанець Карлос Алькарас назвав Tennis Majors свою мету на залишок сезону.

«Я не відчуваю тиску. Я просто поставив за мету закінчити рік в якості номера один. Звичайно, це дійсно важко. За мною стоять відмінні гравці, і у них теж є шанси. Я просто намагаюся показати все можливе на кожному турнірі, щоб продовжувати йти наверх. У цьому весь я. Просто насолоджуйтеся грою в теніс ».

Він зіграє на « Майстер » в Парижі, а потім на Підсумковому турнірі.

Алькарас став першим після US Open, який він виграв.