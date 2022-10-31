Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:30
Телемагазин
11:50
Баскетбол. Латвійсько-Естонська ліга. Прометей - Тарту Юлікол

Алькарас: «Поставив за мету закінчити рік першою ракеткою в світі»

Іспанець лідирує в рейтингу
Теніс ATP
31 жовтня 22:05
Алькарас: «Поставив за мету закінчити рік першою ракеткою в світі»

Перша ракетка світу іспанець Карлос Алькарас назвав Tennis Majors свою мету на залишок сезону.

«Я не відчуваю тиску. Я просто поставив за мету закінчити рік в якості номера один. Звичайно, це дійсно важко. За мною стоять відмінні гравці, і у них теж є шанси.

Я просто намагаюся показати все можливе на кожному турнірі, щоб продовжувати йти наверх. У цьому весь я. Просто насолоджуйтеся грою в теніс ».


Він зіграє на « Майстер » в Парижі, а потім на Підсумковому турнірі.

Алькарас став першим після US Open, який він виграв.

Андрій Усмонов
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Карлос Алькарас

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Сачко піднявся майже на 30 позицій, Алькарас продовжує очолювати рейтинг
Сачко піднявся майже на 30 позицій, Алькарас продовжує очолювати рейтинг
Теніс ATP
17 жовтня 13:59
19-річний Алькарас вперше за 11 місяців не виграв жодного сету
19-річний Алькарас вперше за 11 місяців не виграв жодного сету
Теніс ATP
04 жовтня 15:56
Алькарас: «Я ніколи не думав, що стану першою ракеткою так швидко»
Алькарас: «Я ніколи не думав, що стану першою ракеткою так швидко»
Теніс ATP
04 жовтня 13:31
Оновлений рейтинг ATP. Крутих втратив одну позицію, а Марченко – 52
Оновлений рейтинг ATP. Крутих втратив одну позицію, а Марченко – 52
Теніс ATP
03 жовтня 09:12

Новини: Теніс

Українська тенісистка з незвичайною долею не готова грати пару з росіянами
Українська тенісистка з незвичайною долею не готова грати пару з росіянами
WTA
12:22
Шикарний матч заслужених ветеранів. Як Сімон закамбечів Маррея
Шикарний матч заслужених ветеранів. Як Сімон закамбечів Маррея
ATP
11:17
WTA Finals. Саккарі здолала Пегулу, Жабер не змогла обіграти Соболенко
WTA Finals. Саккарі здолала Пегулу, Жабер не змогла обіграти Соболенко
WTA
08:25
Алькарас: «Поставив за мету закінчити рік першою ракеткою в світі»
Алькарас: «Поставив за мету закінчити рік першою ракеткою в світі»
ATP
31 жовтня 22:05
Джокович розповів про два фінали, що вплинули на його кар'єру
Джокович розповів про два фінали, що вплинули на його кар'єру
ATP
31 жовтня 21:44
Людмила Кіченок: «Не хотіла бути у одній групі з росіянкою, і всі розуміють чому»
Людмила Кіченок: «Не хотіла бути у одній групі з росіянкою, і всі розуміють чому»
WTA
31 жовтня 17:20
Марченко програв у другому колі кваліфікації челленджера в Бергамо
Марченко програв у другому колі кваліфікації челленджера в Бергамо
ATP
31 жовтня 13:48
Крутих зберіг статус першої ракетки України, Оже-Альяссім обійшов рашиста рубльова
Крутих зберіг статус першої ракетки України, Оже-Альяссім обійшов рашиста рубльова
ATP
31 жовтня 12:41
Калініна втратила позиції в рейтингу WTA, Байндль продовжує свій підйом в Турі
Калініна втратила позиції в рейтингу WTA, Байндль продовжує свій підйом в Турі
WTA
31 жовтня 11:59
Всі новини

Популярні новини

Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Бокс Професійний бокс
27 жовтня 12:31
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Бокс Професійний бокс
28 жовтня 10:52
6
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Дзюдо
26 жовтня 08:26
1
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Футбол Ліга Європи UEFA
28 жовтня 10:45
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бокс Професійний бокс
26 жовтня 12:59
1
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
26 жовтня 18:26
Всі новини