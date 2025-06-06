Алькарас став першим фіналістом Roland Garros

Карлос в одній перемозі від захисту титулу

близько 4 годин тому

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Друга ракетка світу Карлос Алькарас у півфіналі Roland Garros обіграв Лоренцо Музетті (ATP, 8) 4:6, 7:6 (3), 6:0, 2:0 (зняття).

Італієць брав медичний тайм-аут через проблеми зі стегном у третьому сеті. Після невдалого старту четвертої партії Музетті вирішив не продовжувати гру.

Відзначимо, що Алькарас є діючим чемпіоном RG. Минулого року у фіналі іспанець переграв у п’яти сетах Алєксандера Звєрєва.
 

Раніше визначилися фіналістки RolandGarros.

Іспанський тенісист Карлос Алькарас вийшов у фінал Roland Garros, де спробує захистити титул. Його суперник Музетті знявся через пошкодження

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