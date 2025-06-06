Алькарас став першим фіналістом Roland Garros
Карлос в одній перемозі від захисту титулу
близько 4 годин тому
Фото: Getty Images
Друга ракетка світу Карлос Алькарас у півфіналі Roland Garros обіграв Лоренцо Музетті (ATP, 8) 4:6, 7:6 (3), 6:0, 2:0 (зняття).
Італієць брав медичний тайм-аут через проблеми зі стегном у третьому сеті. Після невдалого старту четвертої партії Музетті вирішив не продовжувати гру.
Відзначимо, що Алькарас є діючим чемпіоном RG. Минулого року у фіналі іспанець переграв у п’яти сетах Алєксандера Звєрєва.
Раніше визначилися фіналістки RolandGarros.
Іспанський тенісист Карлос Алькарас вийшов у фінал Roland Garros, де спробує захистити титул. Його суперник Музетті знявся через пошкодження