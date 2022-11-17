Алькарас: «Увійти в історію тенісу разом з багатьма легендами – для мене це неймовірне почуття»

19-річний іспанський тенісист Карлос Алькарас отримав нагороду першої ракетки світу за підсумками сезону. Чемпіон US Open-2022 став наймолодшим володарем трофея в історії.

Слова Алькараса після нагородження:

Звичайно я трохи розчарований, що не можу грати тут на АТР Finals – я б дуже цього хотів. На жаль в тенісної життя такі речі трапляються. Але в той же час я щасливий, що можу підняти цей дивовижний трофей над головою. Це приголомшливе досягнення, яке показує, що вся важка робота окупається.

Моє відновлення після травми йде дуже добре, дуже швидко. Я повністю зосереджений на тому, щоб відновитися якомога швидше. Але я можу сказати, що за тиждень ми сильно поліпшили ситуацію і я вважаю, що на початку сезону я буду готовий на 100%.

Зараз у мене є кілька вихідних, трохи часу щоб перезавантажитися і відпочити. Після цього я сфокусуюсь на передсезонці і на вдосконаленні. На тому, щоб почати Australian Open якомога краще. Я збираюся полетіти в Австралію в перших числах січня і поки не планую грати турніри до старту на мейджорі».