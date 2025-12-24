Алькарас вийшов на друге місце після Джоковича за призовими за сезон
Іспанець двічі представлений в рейтингу
близько 1 години тому
Карлос Алькарас
Шестикратний чемпіон турнірів Grand Slam Карлос Алькарас увійшов до топ-10 теннісистів з найбільшими призовими за один сезон. Дані навів портал Tennis.com.
У сезоні-2025 Алькарас заробив $21 354 778, посівши 2-ге місце. Яннік Сіннер (Італія) з $19 120 641 — 4-те. Лідер — Новак Джокович ($21 646 145 у 2015-му).
Топ-10 за призовими за сезон:
- Новак Джокович (Сербия) — $21 646 145 (2015)
- Карлос Алькарас (Іспанія) — $21 354 778 (2025)
- Яннік Сіннер (Італія) — $19 735 703 (2024)
- Яннік Сіннер (Італія) — $19 120 641 (2025)
- Енді Маррей (Велика Британія) — $16 349 701 (2016)
- Рафаель Надаль (Іспанія) — $16 349 586 (2019)
- Новак Джокович (Сербия) — $15 967 184 (2018)
- Новак Джокович (Сербия) — $15 952 044 (2023)
- Рафаель Надаль (Іспанія) — $15 864 000 (2015)
- Карлос Алькарас (Іспанія) — $15 196 504 (2023)