Чиновник, якого Пен Шуай звинуватила в сексуальному насильстві, висловився про скандал
ATP через політику скасує турніри в Китаї
Відповідне рішення прийняли в WTA
Шуай Пен / Фото: The Guardian
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) скасувала всі осінні турніри в Китаї. Про це повідомив в Twitter журналіст Джон Вертгейм.
За інформацією джерел, офіційною причиною такого рішення стане COVID-19, а за неофіційною – справа Шуай Пен.
Скасовані турніри:
- Ченду (26 вересня);
- Чжухай (26 вересня);
- Пекін (3 жовтня);
- Шанхай (9 жовтня).
Відзначимо, що тенісні турніри в Китаї не проводилися з 2019 року. Раніше через справу Шуай Пен осінні турніри в Китаї скасували в WTA.
В ITF також відмовилися від турнірів в Китаї через справу Шуай Пен.
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