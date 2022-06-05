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ATP через політику скасує турніри в Китаї

Відповідне рішення прийняли в WTA
Теніс ATP
19:53
ATP через політику скасує турніри в Китаї
Шуай Пен / Фото: The Guardian

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) скасувала всі осінні турніри в Китаї. Про це повідомив в Twitter журналіст Джон Вертгейм.

За інформацією джерел, офіційною причиною такого рішення стане COVID-19, а за неофіційною – справа Шуай Пен.

Скасовані турніри:

- Ченду (26 вересня);

- Чжухай (26 вересня);

- Пекін (3 жовтня);

- Шанхай (9 жовтня).

Відзначимо, що тенісні турніри в Китаї не проводилися з 2019 року. Раніше через справу Шуай Пен осінні турніри в Китаї скасували в WTA.

В ITF також відмовилися від турнірів в Китаї через справу Шуай Пен.


Карен Агабекян
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Пен Шуай

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