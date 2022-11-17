Байндл піднялася на 25 позицій, Калініна втратила одне місце у рейтингу WTA
Байндль програла шостій сіяній на турнірі в Аргентині
Українка у двох сетах поступилася Еррані
Фото: LP Open by IND
Катерина Байндль (WTA, 113) у другому раунді турніру серії WTA125 у Буенос-Айресі програла шостій сіяній Сарі Еррані (WTA, 108) 3:6, 3:6.
За 1 годину 20 хвилин на корті українка реалізувала 5 з восьми брейк-поінтів. Італійка зробила 8 брейків і одну «подвійну». Це була четверта зустріч тенісисток – українка виграла одну гру.
Нагадаємо, що збірна України піднялася у двадцятку рейтингу ITF.
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