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Байндль програла шостій сіяній на турнірі в Аргентині

Українка у двох сетах поступилася Еррані
Теніс WTA
17 листопада 20:49
Байндль програла шостій сіяній на турнірі в Аргентині
Фото: LP Open by IND

Катерина Байндль (WTA, 113) у другому раунді турніру серії WTA125 у Буенос-Айресі програла шостій сіяній Сарі Еррані (WTA, 108) 3:6, 3:6.

За 1 годину 20 хвилин на корті українка реалізувала 5 з восьми брейк-поінтів. Італійка зробила 8 брейків і одну «подвійну». Це була четверта зустріч тенісисток – українка виграла одну гру.

Нагадаємо, що збірна України піднялася у двадцятку рейтингу ITF.

Олег Шумейко-молодший
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Катерина Байндль (Козлова)

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