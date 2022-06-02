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Байндль в божевільному матчі обіграла Лісіцкі на старті турніру ITF в Великобританії

Українка у вирішальному сеті поступалася своїй суперниці з рахунком 3:5
Теніс WTA
16:11
Байндль в божевільному матчі обіграла Лісіцкі на старті турніру ITF в Великобританії
Катерина Байндль / Фото - БТУ
Українська тенісистка Катерина Байндль (Козлова) (WTA №143) насилу переграла німкеню Сабін Лісіцкі (WTA №1127) в першому раунді турніру ITF W1000 в Великобританії – 6:2, 0:6, 7:6 (4).

Матч тривав 1 годину 53 хвилини. Тенісистки сьогодні відновили зустріч після другого сету. Вчора поєдинок був перерваний через темряву. У вирішальному сеті Байндль поступалася німкені з рахунком 1:4 і потім 3:5, змогла відіграти матчбол в дев'ятому геймі і потім мала чотири матчболи перед тай-брейком.

У другому раунді Байндль зустрінеться з володаркою wild card Джоді Баррейдж.

Нагадаємо, раніше Катерина програла на старті кваліфікації Roland Garros.
Володимир Кириченко
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Катерина Байндль (Козлова)

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