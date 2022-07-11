Байндль в трьох сетах програла в фіналі турніру ITF в Монпельє
Байндль здобула впевнену перемогу на старті турніру WTA 250 в Будапешті
Українка в двох сетах розібралася з господаркою кортів Бабош
Матч тривав 1 годину 40 хвилин. За цей час Байндль двічі подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок і реалізувала 4 з 10 брейкпойнтов.
У другому раунді турніру українка зустрінеться з переможницею матчу Наталія Шабанін – Мартіна Тревізан.
Нагадаємо, що Байндль потрапила в основну сітку змагань через кваліфікацію.
Раніше свій матч на турнірі виграла і п'ята ракетка України Леся Цуренко.
Коментарі 0