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Всесвітні ігри 2022. День 3. Спідскейтинг

Байндль здобула впевнену перемогу на старті турніру WTA 250 в Будапешті

Українка в двох сетах розібралася з господаркою кортів Бабош
Теніс WTA
20:20
Байндль здобула впевнену перемогу на старті турніру WTA 250 в Будапешті
Українська тенісистка Катерина Байндль (№ 138 WTA) з рахунком 6:4, 6:3 переграла угорку Тімею Бабош (№ 299 WTA) на старті турніру WTA 250 в Будапешті (Угорщина).

Матч тривав 1 годину 40 хвилин. За цей час Байндль двічі подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок і реалізувала 4 з 10 брейкпойнтов.

У другому раунді турніру українка зустрінеться з переможницею матчу Наталія ШабанінМартіна Тревізан.

Нагадаємо, що Байндль потрапила в основну сітку змагань через кваліфікацію.

Раніше свій матч на турнірі виграла і п'ята ракетка України Леся Цуренко.
Володимир Кириченко
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Катерина Байндль (Козлова)

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