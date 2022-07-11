Байндль здобула впевнену перемогу на старті турніру WTA 250 в Будапешті

Українка в двох сетах розібралася з господаркою кортів Бабош

Українська тенісистка(№ 138 WTA) з рахунком 6:4, 6:3 переграла угорку(№ 299 WTA) на старті турніру WTA 250 в Будапешті (Угорщина).Матч тривав 1 годину 40 хвилин. За цей час Байндль двічі подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок і реалізувала 4 з 10 брейкпойнтов.У другому раунді турніру українка зустрінеться з переможницею матчуНагадаємо, що Байндль потрапила в основну сітку змагань через кваліфікацію.Раніше свій матч на турнірі виграла і п'ята ракетка України