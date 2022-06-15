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Біллі Джин Кінг і Олександр Долгополов схльоснулися з приводу рішення US Open про допуск росіян і білорусів

Легендарна американка підтримала рішення USTA, українець - навпаки
Теніс Grand Slam
21:50
Біллі Джин Кінг і Олександр Долгополов схльоснулися з приводу рішення US Open про допуск росіян і білорусів

Легендарна американка Біллі Джин Кінг і український тенісист Олександр Долгополов схлестнулісь в Twitter з приводу рішення US Open про допуск російських і білоруських гравців під нейтральним прапором.

Біллі Джин Кінг:

«Асоціація тенісу Сполучених Штатів прийняла рішення, що дозволяє спортсменам змагатися, продовжуючи виступати проти війни.

За це я вдячна».

Олександр Долгополов:

«Біллі, мовчання російських і білоруських тенісистів, відсутність розмов з українськими гравцями і прохання до українців від PR-представників тенісних організацій не відповідати на питання ЗМІ про війну - це не виступати проти війни.

Це називається «давайте просто приймемо те, що відбувається».

Третя ракетка світу Новак Джокович ризикує пропустити US Open.


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