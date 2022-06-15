Біллі Джин Кінг і Олександр Долгополов схльоснулися з приводу рішення US Open про допуск росіян і білорусів
Легендарна американка Біллі Джин Кінг і український тенісист Олександр Долгополов схлестнулісь в Twitter з приводу рішення US Open про допуск російських і білоруських гравців під нейтральним прапором.
Біллі Джин Кінг:
«Асоціація тенісу Сполучених Штатів прийняла рішення, що дозволяє спортсменам змагатися, продовжуючи виступати проти війни.
За це я вдячна».
The ⁇ @ usta ⁇ has made a decision that allows players to compete, while continuing to oppose the war in Ukraine.- Billie Jean King (@ BillieJeanKing) June 14, 2022
For this, I am thankful. # TennisPlaysForPeace https://t.co/oYoF7xDczt
Олександр Долгополов:
«Біллі, мовчання російських і білоруських тенісистів, відсутність розмов з українськими гравцями і прохання до українців від PR-представників тенісних організацій не відповідати на питання ЗМІ про війну - це не виступати проти війни.
Це називається «давайте просто приймемо те, що відбувається».
Billie, being silent from Russian and Belorussian players, not speaking to Ukranian players and pr of tennis organizations to tell Ukrainian players to avoid answering questions to press about war is not really "opposing war. That's called "lets just accept what's happening"- Alex Dolgopolov (@ TheDolgo) June 15, 2022
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