Біллі Джин Кінг і Олександр Долгополов схльоснулися з приводу рішення US Open про допуск росіян і білорусів

Легендарна американка Біллі Джин Кінг і український тенісист Олександр Долгополов схлестнулісь в Twitter з приводу рішення US Open про допуск російських і білоруських гравців під нейтральним прапором.

Біллі Джин Кінг:

The ⁇ @ usta ⁇ has made a decision that allows players to compete, while continuing to oppose the war in Ukraine. For this, I am thankful. # TennisPlaysForPeace https://t.co/oYoF7xDczt

Олександр Долгополов:

Billie, being silent from Russian and Belorussian players, not speaking to Ukranian players and pr of tennis organizations to tell Ukrainian players to avoid answering questions to press about war is not really "opposing war. That's called "lets just accept what's happening"