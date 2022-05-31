Чіліч – про перемогу над мєдвєдєвим на Roland Garros: «Просто неймовірний матч. Один з кращих в моїй кар'єрі»

Тепер хорват є одним з головних претендентів на титул Великого шолома

Марін Чіліч / Фото - planetsport.com 23-й номер рейтингу АТР, хорватський тенісист Марін Чіліч поділився емоціями після перемоги над другою ракеткою світу даніілом мєдвєдєвим в четвертому раунді Roland Garros.



Цитує Чіліча прес-служба турніру.



«Просто неймовірний матч – від першого до останнього розіграшу. Один з кращих в моїй кар'єрі. Я дуже радий знаходитися тут».



«Я показав кращий теніс. Подача, прийом, рух – все було в порядку. Останнім часом я граю дуже стабільно. У грі з таким опонентом, як данііл, потрібно виходити на дуже високий рівень. Я вкрай задоволений собою».



Нагадаємо, хорват декласував росіянина в трьох сетах (



У чвертьфіналі Roland Garros Чіліч зустрінеться з ще одним росіянином андрєєм рубльовим.

23-й номер рейтингу АТР, хорватський тенісистподілився емоціями після перемоги над другою ракеткою світув четвертому раунді Roland Garros.Цитує Чілічатурніру.Нагадаємо, хорват декласував росіянина в трьох сетах ( 6:2, 6:3, 6:2 У чвертьфіналі Roland Garros Чіліч зустрінеться з ще одним росіянином

Володимир Кириченко