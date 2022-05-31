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Чіліч – про перемогу над мєдвєдєвим на Roland Garros: «Просто неймовірний матч. Один з кращих в моїй кар'єрі»

Тепер хорват є одним з головних претендентів на титул Великого шолома
Теніс Grand Slam
09:25
Чіліч – про перемогу над мєдвєдєвим на Roland Garros: «Просто неймовірний матч. Один з кращих в моїй кар'єрі»
Марін Чіліч / Фото - planetsport.com
23-й номер рейтингу АТР, хорватський тенісист Марін Чіліч поділився емоціями після перемоги над другою ракеткою світу даніілом мєдвєдєвим в четвертому раунді Roland Garros.

Цитує Чіліча прес-служба турніру.

«Просто неймовірний матч – від першого до останнього розіграшу. Один з кращих в моїй кар'єрі. Я дуже радий знаходитися тут».


«Я показав кращий теніс. Подача, прийом, рух – все було в порядку. Останнім часом я граю дуже стабільно. У грі з таким опонентом, як данііл, потрібно виходити на дуже високий рівень. Я вкрай задоволений собою».

 
Нагадаємо, хорват декласував росіянина в трьох сетах (6:2, 6:3, 6:2)

У чвертьфіналі Roland Garros Чіліч зустрінеться з ще одним росіянином андрєєм рубльовим.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Марін Чіліч Данило Медведєв Roland Garros

Коментарі 2

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31 травня 2022р. 09:42
"... хорват є одним з головних претендентів на титул ..."
Кириченко - ти тупий баран в тенісі   !!!
Ти думаєш, що якийсь 23-й номер переможе Надаля, Джоковича, чи Алькараза ????
БАРАН !!!
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31 травня 2022р. 10:02
главное, что я тебя вынесу, и не в теннисе!
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