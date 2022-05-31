Чіліч не помітив на корті другу ракетку світу мєдвєдєва і вийшов в чвертьфінал Roland Garros
Чіліч – про перемогу над мєдвєдєвим на Roland Garros: «Просто неймовірний матч. Один з кращих в моїй кар'єрі»
Тепер хорват є одним з головних претендентів на титул Великого шолома
09:25
Марін Чіліч / Фото - planetsport.com23-й номер рейтингу АТР, хорватський тенісист Марін Чіліч поділився емоціями після перемоги над другою ракеткою світу даніілом мєдвєдєвим в четвертому раунді Roland Garros.
Цитує Чіліча прес-служба турніру.
«Просто неймовірний матч – від першого до останнього розіграшу. Один з кращих в моїй кар'єрі. Я дуже радий знаходитися тут».
«Я показав кращий теніс. Подача, прийом, рух – все було в порядку. Останнім часом я граю дуже стабільно. У грі з таким опонентом, як данііл, потрібно виходити на дуже високий рівень. Я вкрай задоволений собою».
Нагадаємо, хорват декласував росіянина в трьох сетах (6:2, 6:3, 6:2)
У чвертьфіналі Roland Garros Чіліч зустрінеться з ще одним росіянином андрєєм рубльовим.