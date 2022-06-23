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Бокс. Чемпіонат світу. Белград

Чоловік Світоліной не зіграє на Wimbledon-2022

Відомий француз не виходить на корт з травня цього року
Теніс Grand Slam
22:52
Чоловік Світоліной не зіграє на Wimbledon-2022
Гаель Монфіс / Фото - eurosport.fr
Перша ракетка Франції Гаель Монфіс (ATP, 23), який не виступає з травня через травму стопи, в Twitter повідомив, що не зіграє на Wimbledon-2022.

«На цьому тижні я відновив тренування і відчуваю себе дуже добре. Тепер у мене є можливість поступово збільшувати навантаження і довше перебувати на корті. Це допоможе мені набрати фізичну і ігрову форму».


«Але через те, що до тренувань я повернувся недавно, а фізичні витрати в п'ятисетовому форматі на траві досить великі, ми з командою прийняли рішення пропустити Вімблдон в цьому році. Замість цього я сконцентруюся на підготовці до літніх турнірів в Гамбурзі і Кітцбюеле, після яких поїду в США».


Француз не виступав після Masters в Майамі. У травні Гаель переніс невелику операцію, так як його турбувала п'яткова шпора на правій стопі.

Раніше Монфіс знявся з турнірів в Queen's Club та Істбурні.
Володимир Кириченко
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Гаель Монфіс Wimbledon

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