Монфіс знявся з турнірів в Queen's Club і Істбурне
Чоловік Світоліной не зіграє на Wimbledon-2022
Відомий француз не виходить на корт з травня цього року
22:52
Гаель Монфіс / Фото - eurosport.frПерша ракетка Франції Гаель Монфіс (ATP, 23), який не виступає з травня через травму стопи, в Twitter повідомив, що не зіграє на Wimbledon-2022.
«На цьому тижні я відновив тренування і відчуваю себе дуже добре. Тепер у мене є можливість поступово збільшувати навантаження і довше перебувати на корті. Це допоможе мені набрати фізичну і ігрову форму».
«Але через те, що до тренувань я повернувся недавно, а фізичні витрати в п'ятисетовому форматі на траві досить великі, ми з командою прийняли рішення пропустити Вімблдон в цьому році. Замість цього я сконцентруюся на підготовці до літніх турнірів в Гамбурзі і Кітцбюеле, після яких поїду в США».
Француз не виступав після Masters в Майамі. У травні Гаель переніс невелику операцію, так як його турбувала п'яткова шпора на правій стопі.
Раніше Монфіс знявся з турнірів в Queen's Club та Істбурні.
Коментарі 0