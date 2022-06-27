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Світовий бокс. Тижневик

Долгополов: «Гей, світ, що має статися, щоб ми отримали ту кількість зброї, яку просили, і швидко? Ядерний удар? »

Тенісист прокоментував ракетну атаку на ТРЦ в Кременчуці
Теніс
17:54
Долгополов: «Гей, світ, що має статися, щоб ми отримали ту кількість зброї, яку просили, і швидко? Ядерний удар? »
Олександр Долгополов / Фото: Getty Images

Колишній український тенісист Олександр Долгополов в Twitter висловився про ракетний удар росіян по торговому центру в Кременчуці, Полтавській області, де в момент прильоту знаходилося багато мирних жителів.

«Росія завдає удар по торговому центру в Кременчуці, всередині багато мирних жителів (імовірно 1000+ потрібне підтвердження ). Гей, світ, що має статися, щоб ми отримали ту кількість зброї, яку просили,  і швидко? Ядерний удар?»


Нагадаємо, раніше Долгополов підтримав покупку волонтерами БПЛА «Байрактар» для ВСУ.

Карен Агабекян
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Олександр Долгополов

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