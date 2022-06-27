Долгополов: «Донецьк був хорошим містом, поки туди не прийшли російські свині»
Долгополов: «Гей, світ, що має статися, щоб ми отримали ту кількість зброї, яку просили, і швидко? Ядерний удар? »
Тенісист прокоментував ракетну атаку на ТРЦ в Кременчуці
17:54
Олександр Долгополов / Фото: Getty Images
Колишній український тенісист Олександр Долгополов в Twitter висловився про ракетний удар росіян по торговому центру в Кременчуці, Полтавській області, де в момент прильоту знаходилося багато мирних жителів.
«Росія завдає удар по торговому центру в Кременчуці, всередині багато мирних жителів (імовірно 1000+ потрібне підтвердження ). Гей, світ, що має статися, щоб ми отримали ту кількість зброї, яку просили, і швидко? Ядерний удар?»
russia strikes shopping mall in Kremenchug, with many civilian people inside ( presumably 1000+, needs confirmation) hey world, what needs to happen, for us to get the requested ammount of weapons and fast? Nuclear strike? pic.twitter.com/mQBIASKTOH— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) June 27, 2022
Нагадаємо, раніше Долгополов підтримав покупку волонтерами БПЛА «Байрактар» для ВСУ.
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