Долгополов: «Гей, світ, що має статися, щоб ми отримали ту кількість зброї, яку просили, і швидко? Ядерний удар? »

Олександр Долгополов / Фото: Getty Images

Колишній український тенісист Олександр Долгополов в Twitter висловився про ракетний удар росіян по торговому центру в Кременчуці, Полтавській області, де в момент прильоту знаходилося багато мирних жителів.



russia strikes shopping mall in Kremenchug, with many civilian people inside ( presumably 1000+, needs confirmation) hey world, what needs to happen, for us to get the requested ammount of weapons and fast? Nuclear strike? pic.twitter.com/mQBIASKTOH