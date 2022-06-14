«Моя хата скраю». Олександр Долгополов розповів, що декілька тенісистів з росії підтримують війну в Україні
Долгополов: «Повністю підтримую недопуск росіян на Wimbledon. Вони не дистанціювалися від свого уряду»
Колишня тринадцята ракетка світу не забув згадати і про білорусів<br>
Олександр Долгополов / Фото - rds.caЕкс-перша ракетка України Олександр Долгополов поділився думкою щодо недопуску росіян та білорусів на Wimbledon-2022.
«Я повністю підтримую цю заборону. Російські гравці не дистанціювалися від свого уряду, незважаючи на те що мають величезний суспільний вплив».
«На жаль, ATP, здається, не проти того, що відбувається на Україні. У підсумку вони вирішили захистити російських і білоруських гравців, які не висловилися проти дій своїх країн».
Раніше Долгополов відреагував на рішення ATP і WTA позбавити Wimbledon-2022 рейтингових очок.
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