«Російські терористи». Долгополов відреагував на удар по житловому будинку в Запоріжжі
Долгополов – про вибух на керчинському мосту: «Доброго ранку!»
Удар по символу окупації Кримського півострова
Фото: btu.org.ua
Колишня перша ракетка України Олександр Долгополов
у своєму Twitter відреагував на новину про вибух на керчинському мосту:
Доброго ранку. Крим – це Україна.
Good morning. Crimea is Ukraine https://t.co/52rX3lImzp— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) October 8, 2022
Нагадаємо, що Долгополов відправився на фронт.
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