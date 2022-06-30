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Довгополов опублікував відео влучання російської ракети в житловий будинок в Миколаєві

Колишній тенісист – в люті від дій рашистів
Теніс ATP
10:56
Довгополов опублікував відео влучання російської ракети в житловий будинок в Миколаєві
Олександр Долгополов / Фото - lequipe.fr
Колишня тринадцята ракетка світу українець Олександр Долгополов в Twitter опублікував відео потрапляння російської ракети в житловий будинок в Миколаєві, підписавши пост словами:

«Чергове відео російських терактів, спрямованих на мирних жителів. Це сьогоднішня атака на Миколаїв».




Раніше Долгополов висловився про ракетний удар рашистів по торговому центру в Кременчуці.
Володимир Кириченко
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Олександр Долгополов

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