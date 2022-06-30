Долгополов: «Гей, світ, що має статися, щоб ми отримали ту кількість зброї, яку просили, і швидко? Ядерний удар? »
Довгополов опублікував відео влучання російської ракети в житловий будинок в Миколаєві
Колишній тенісист – в люті від дій рашистів
Олександр Долгополов / Фото - lequipe.frКолишня тринадцята ракетка світу українець Олександр Долгополов в Twitter опублікував відео потрапляння російської ракети в житловий будинок в Миколаєві, підписавши пост словами:
«Чергове відео російських терактів, спрямованих на мирних жителів. Це сьогоднішня атака на Миколаїв».
Another video of russian terrorist attacks on civilians. This is today's attack on Mykolaiv. #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/BdsWzTjpZE— Alex Dolgopolov ( @TheDolgo ) June 29, 2022
Раніше Долгополов висловився про ракетний удар рашистів по торговому центру в Кременчуці.
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