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Джоковіч – про мотивацію: «Ви повинні піти на багато жертв і бути повністю відданим своєму виду спорту»

Також серба мотивує восьмирічний син Стефан
Теніс ATP
30 жовтня 22:58
Джоковіч – про мотивацію: «Ви повинні піти на багато жертв і бути повністю відданим своєму виду спорту»
Легендарний сербський тенісист Новак Джокович (АТР, 7) розповів, звідки бере мотивацію після всіх своїх перемог. Цитує серба RMC Sport.

Що мене мотивує працювати і прикладати зусилля після стількох досягнень? Це відмінний питання. Ви повинні піти на багато жертв і бути повністю відданим своєму виду спорту, щоб підтримувати високий рівень.

Життя тенісиста нелегке, тому що ви весь час в літаку, в готелях, рідко коли вдома. З дітьми це ще складніше. Як і у всіх інших, бувають дні, коли я не відчуваю мотивації тримати ракетку в руках і прикладати максимум зусиль.

Але тепер я шукаю натхнення кожен день, щоб поліпшити свою гру, це те, що все ще змушує мене грати на професійному рівні. У мене є амбіції вигравати найбільші титули і залишити слід в історії нашого спорту.

Мій син Стефан, якому вісім років, грає в теніс кожен день. Він дуже цікавиться тенісом, просить мене кожен день грати з ним. Це нова мотивація, яка підштовхує мене і якої у мене раніше не було.


Джоковіч збирається взяти участь в Australian Open.

Денис Сєдашов
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Новак Джокович

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