Джокович підтвердив свою участь на Підсумковому турнірі АТР
Джоковіч – про мотивацію: «Ви повинні піти на багато жертв і бути повністю відданим своєму виду спорту»
Також серба мотивує восьмирічний син Стефан
Що мене мотивує працювати і прикладати зусилля після стількох досягнень? Це відмінний питання. Ви повинні піти на багато жертв і бути повністю відданим своєму виду спорту, щоб підтримувати високий рівень.
Життя тенісиста нелегке, тому що ви весь час в літаку, в готелях, рідко коли вдома. З дітьми це ще складніше. Як і у всіх інших, бувають дні, коли я не відчуваю мотивації тримати ракетку в руках і прикладати максимум зусиль.
Але тепер я шукаю натхнення кожен день, щоб поліпшити свою гру, це те, що все ще змушує мене грати на професійному рівні. У мене є амбіції вигравати найбільші титули і залишити слід в історії нашого спорту.
Мій син Стефан, якому вісім років, грає в теніс кожен день. Він дуже цікавиться тенісом, просить мене кожен день грати з ним. Це нова мотивація, яка підштовхує мене і якої у мене раніше не було.
Джоковіч збирається взяти участь в Australian Open.
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