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Джоковіч: «Я захоплююся Мессі і дуже його поважаю»

Сербський тенісист назвав улюбленого футболіста
Теніс ATP
23 грудня 07:09
Джоковіч: «Я захоплююся Мессі і дуже його поважаю»
Легендарний сербський тенісист Новак Джоковіч (АТР, 5) заявив, що захоплюється нападником збірної Аргентини і французького клубу ПСЖ Ліонелем Мессі. Слова приводить Tennis.com.

Як уболівальник спорту, як футбольний уболівальник, я, звичайно ж, захоплююся Мессі і дуже поважаю його. Думаю, велика частина людей в цьому світі вражена його досягненнями і тим, що йому вдалося зробити.

Він завжди був скромним хлопцем, якого не псував його успіх. Всі ці роки я відчуваю, що це служить прекрасним прикладом для дітей, які дивляться на кумира знизу вгору. Вони хочуть бути схожими на нього.


Збірну Аргентини довелося евакуювати гелікоптерами зі святкування перемоги на ЧС-2022.
Денис Сєдашов
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Теги

Новак Джокович Ліонель Мессі

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