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Джоковіч: «Я захоплююся Мессі і дуже його поважаю»
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Як уболівальник спорту, як футбольний уболівальник, я, звичайно ж, захоплююся Мессі і дуже поважаю його. Думаю, велика частина людей в цьому світі вражена його досягненнями і тим, що йому вдалося зробити.
Він завжди був скромним хлопцем, якого не псував його успіх. Всі ці роки я відчуваю, що це служить прекрасним прикладом для дітей, які дивляться на кумира знизу вгору. Вони хочуть бути схожими на нього.
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