Джокович – Кіргіосу: «Ти повернешся. Не просто на Wimbledon, а у фінали»

Колишня перша ракетка світу Новак Джокович дав неймовірно тепле інтерв’ю на корті після перемоги у фіналі Wimbledon:

Я бажаю тобі всього найкращого. Я дійсно сильно тебе поважаю. Ти тут вже тривалий час, але зараз все починає складатися для тебе правильно. Я впевнений, що ми ще неодноразово побачимо тебе в пізніх стадіях Великих Шоломів.

Ніколи не думав, що колись скажу так багато гарних речей про тебе. Зважаючи на наші стосунки. Це офіційно броманс.

У мене немає слів, щоб описати, що цей турнір для мене означає. Він завжди був і буде найбільш особливим турніром в моєму серці. Турніром, який мотивував мене почати грати в теніс. Я завжди міряв приїхати сюди і просто грати тут на корті.

Виграти тут трофей – кожного разу це має для мене все більше й більше значення. Це неймовірно стояти тут з трофеєм».