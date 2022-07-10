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Джокович – Кіргіосу: «Ти повернешся. Не просто на Wimbledon, а у фінали»

Серб дав неймовірно тепле інтерв’ю після перемоги
Теніс Grand Slam
22:00
Джокович – Кіргіосу: «Ти повернешся. Не просто на Wimbledon, а у фінали»

Колишня перша ракетка світу Новак Джокович дав неймовірно тепле інтерв’ю на корті після перемоги у фіналі Wimbledon:

«Нік, ти повернешся. Не просто на Wimbledon, а у фінали. Я знаю, що це важно знайти слова, щоб підтримати після такої важкої поразки, але ти продемонстрував, чому ти заслуговуєш бути одним з найкращих гравців світу, особливо на цьому покритті.

Я бажаю тобі всього найкращого. Я дійсно сильно тебе поважаю. Ти тут вже тривалий час, але зараз все починає складатися для тебе правильно. Я впевнений, що ми ще неодноразово побачимо тебе в пізніх стадіях Великих Шоломів.

Ніколи не думав, що колись скажу так багато гарних речей про тебе. Зважаючи на наші стосунки. Це офіційно броманс.

У мене немає слів, щоб описати, що цей турнір для мене означає. Він завжди був і буде найбільш особливим турніром в моєму серці. Турніром, який мотивував мене почати грати в теніс. Я завжди міряв приїхати сюди і просто грати тут на корті.

Виграти тут трофей – кожного разу це має для мене все більше й більше значення. Це неймовірно стояти тут з трофеєм».

А от інтерв’ю переможниці жіночого розряду краще не дивитися – вона відмовилася засудити дії путіна і війну, яку розв’язала росія.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Новак Джокович Нік Кіргіос Wimbledon

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