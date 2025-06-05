Джокович обіграв Звєрєва та вийшов у півфінал Roland Garros-2025

Легендарний серб віддав супернику лише дебютний сет матчу

близько 16 годин тому

Новак Джокович / Фото - АТР
Новак Джокович / Фото - АТР
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Володимир Кириченко

Шоста ракетка світу сербський тенісист Новак Джокович з рахунком 4:6, 6:3, 6:2, 6:4 переміг у чвертьфінальному матчі Roland Garros-2025 над німецьким тенісистом Олександром Звєрєвим (ATP, 3).

Матч тривав 3 години 20 хвилин. За час матчу Джокович виконав шість подач навиліт, не припустившись при цьому жодної подвійної помилки і реалізувавши чотири брейк-пойнти з восьми. Звєрєв зробив чотири ейси, припустився однієї подвійної помилки і реалізував один брейк-пойнт з трьох.

У півфіналі Roland Garros-2025 Новак Джокович зіграє з першою ракеткою світу італійцем Янніком Сіннером.

Раніше стали відомі півфінальні пари жіночого Roland Garros-2025.

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ТенісНовини СпортуRoland GarrosНовак ДжоковичОлександр Звєрєв

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