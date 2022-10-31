Джокович розповів про два фінали, що вплинули на його кар'єру

Ліга чемпіонів. «Шахтар» – «Лейпциг». Онлайн трансляція
02 листопада 19:45
Сербський тенісист Новак Джокович згадав RMC Sport про два фінали, які сильно вплинули на його кар'єру.
«Який фінал справив на мене найбільше враження в кар'єрі? Фізично — фінал з Рафаелем Надалем в 2012 році на Australian Open, ментально — з Федерером на Вімблдоні в 2019 році. Два дуже особливих фіналу, але з різних причин. Особливо той матч з Роджером на Вімблдоні, з цими двома матчболами на його подачі, які я врятував. Було 40:15. Мені потрібна була удача.
Я не думаю, що кращий в історії. Залишу це на обговорення. Але мені подобається, що я увійшов в історію».
Він зіграє на Підсумковому турнірі ATP.
Раніше Новак заявив, що поки не думає про завершення кар'єри.
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