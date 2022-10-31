Джокович розповів про два фінали, що вплинули на його кар'єру

Серб не вважає себе кращим в історії

Сербський тенісист Новак Джокович згадав RMC Sport про два фінали, які сильно вплинули на його кар'єру.

«Який фінал справив на мене найбільше враження в кар'єрі? Фізично — фінал з Рафаелем Надалем в 2012 році на Australian Open, ментально — з Федерером на Вімблдоні в 2019 році. Два дуже особливих фіналу, але з різних причин. Особливо той матч з Роджером на Вімблдоні, з цими двома матчболами на його подачі, які я врятував. Було 40:15. Мені потрібна була удача. Я не думаю, що кращий в історії. Залишу це на обговорення. Але мені подобається, що я увійшов в історію».

Він зіграє на Підсумковому турнірі ATP.

Раніше Новак заявив, що поки не думає про завершення кар'єри.