Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
21:05
THE FOOTBALL REVIEW

Джокович ризикує пропустити US Open

Серб не робив щеплення від коронавірусів
Теніс Grand Slam
20:45
Джокович ризикує пропустити US Open

Третя ракетка світу Новак Джокович ризикує пропустити US Open, повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, імміграційна служба США не планує скасовувати обов'язкову наявність у мандрівників сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. При цьому минулого тижня організація зняла обов'язкову наявність у в'їжджають в США негативних результатів тесту на COVID-19, зроблених перед вильотом.

Новак Джокович не робив щеплення від коронавірус, через що пропустив Australian Open. Таким чином, титулований тенісист може не зіграти відразу на двох турнірах Grand Slam в році.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Новак Джокович US Open

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Сачко знову став першою ракеткою України. Вперше за 19 років в топ-2 рейтингу ATP немає представників «Великої трійки»
Сачко знову став першою ракеткою України. Вперше за 19 років в топ-2 рейтингу ATP немає представників «Великої трійки»
Теніс ATP
13 червня 12:53
Тренер Джоковича: «Я повністю впевнений, що Новак буде готовий до Wimbledon»
Тренер Джоковича: «Я повністю впевнений, що Новак буде готовий до Wimbledon»
Теніс Grand Slam
05 червня 14:30
Вперше з 2003 року з топ-2 рейтингу АТР можуть випасти тенісисти «Великої трійки»
Вперше з 2003 року з топ-2 рейтингу АТР можуть випасти тенісисти «Великої трійки»
Теніс Grand Slam
01 червня 13:30
Джокович втратить перший рядок рейтингу АТР за підсумками Roland Garros
Джокович втратить перший рядок рейтингу АТР за підсумками Roland Garros
Теніс Grand Slam
01 червня 11:55
Джокович: «Вже не перший раз таке, що Надаль травмований, а вже через кілька днів готовий на 100 %»
Джокович: «Вже не перший раз таке, що Надаль травмований, а вже через кілька днів готовий на 100 %»
Теніс Grand Slam
01 червня 09:20
Надаль: «Кожен матч проти Джоковича - особливий»
Надаль: «Кожен матч проти Джоковича - особливий»
Теніс Grand Slam
01 червня 08:00

Новини: Теніс

Джокович ризикує пропустити US Open
Джокович ризикує пропустити US Open
Grand Slam
20:45
Серена Вільямс планує виступити на Wimbledon
Серена Вільямс планує виступити на Wimbledon
Grand Slam
15:55
Ястремська впевнено вийшла в 1/8 фіналу турніру в Бірмінгемі
Ястремська впевнено вийшла в 1/8 фіналу турніру в Бірмінгемі
WTA
14:55
Долгополов: «Повністю підтримую недопуск росіян на Wimbledon. Вони не дистанціювалися від свого уряду»
Долгополов: «Повністю підтримую недопуск росіян на Wimbledon. Вони не дистанціювалися від свого уряду»
ATP
07:24
Надаль провів перше тренування на траві після травми стопи
Надаль провів перше тренування на траві після травми стопи
ATP
13 червня 20:55
Олімпійська чемпіонка Ріо завершила кар'єру
Олімпійська чемпіонка Ріо завершила кар'єру
WTA
13 червня 19:55
Цуренко програла екс-першій ракетці світу на старті турніру WTA 250 в Бірмінгемі
Цуренко програла екс-першій ракетці світу на старті турніру WTA 250 в Бірмінгемі
WTA
13 червня 18:13
Калініна не змогла здолати росіянку касаткіну в першому раунді турніру WTA 500 в Берліні
Калініна не змогла здолати росіянку касаткіну в першому раунді турніру WTA 500 в Берліні
WTA
13 червня 14:49
Сачко знову став першою ракеткою України. Вперше за 19 років в топ-2 рейтингу ATP немає представників «Великої трійки»
Сачко знову став першою ракеткою України. Вперше за 19 років в топ-2 рейтингу ATP немає представників «Великої трійки»
ATP
13 червня 12:53
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
12:58
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
1
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Футбол Збірна України
11 червня 20:53
Всі новини