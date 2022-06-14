Джокович ризикує пропустити US Open

Серб не робив щеплення від коронавірусів

Третя ракетка світу Новак Джокович ризикує пропустити US Open, повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, імміграційна служба США не планує скасовувати обов'язкову наявність у мандрівників сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. При цьому минулого тижня організація зняла обов'язкову наявність у в'їжджають в США негативних результатів тесту на COVID-19, зроблених перед вильотом.

Новак Джокович не робив щеплення від коронавірус, через що пропустив Australian Open. Таким чином, титулований тенісист може не зіграти відразу на двох турнірах Grand Slam в році.