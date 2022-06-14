Тренер Джоковича: «Я повністю впевнений, що Новак буде готовий до Wimbledon»
Джокович ризикує пропустити US Open
Серб не робив щеплення від коронавірусів
20:45
Третя ракетка світу Новак Джокович ризикує пропустити US Open, повідомляє The Telegraph.
За інформацією видання, імміграційна служба США не планує скасовувати обов'язкову наявність у мандрівників сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. При цьому минулого тижня організація зняла обов'язкову наявність у в'їжджають в США негативних результатів тесту на COVID-19, зроблених перед вильотом.
Новак Джокович не робив щеплення від коронавірус, через що пропустив Australian Open. Таким чином, титулований тенісист може не зіграти відразу на двох турнірах Grand Slam в році.
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