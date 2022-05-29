Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
21:00
live
Інформаційний марафон
21:00
live
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Чоловіки. 61кг. Пряма трансляція

Джокович вийшов в чвертьфінал Roland Garros

Серб після 0:3 у другій партії виграв 6 геймів підряд
Теніс Grand Slam
19:42
Джокович вийшов в чвертьфінал Roland Garros
Фото: Getty Images

Лідер світового рейтингу Новак Джокович вийшов в чвертьфінал Roland Garros, перегравши Дієго Шварцмана (ATP, 15) 6:1, 6:3, 6:3.

За дві з чвертю години на корті Ноле зробив 3 ейси, реалізував 6 брейк-поінтів з одинадцяти і одного разу помилився при подачі. Аргентинець 1 раз подав навиліт, припустився п’яти «подвійний» та виграв 1 гейм на подачі суперника. Це була сьома очна зустріч тенісистів – Новак ще не програвав.

Нагадаємо, що дві українки вийшли в чвертьфінал парного розряду Roland Garros.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Новак Джокович Дієго Шварцман

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Джокович без особливих проблем вийшов до 1/16 фіналу Roland Garros
Джокович без особливих проблем вийшов до 1/16 фіналу Roland Garros
Теніс Grand Slam
27 травня 18:49
Шварцман впевнено обіграв Дімітрова в третьому раунді Rolnd Garros
Шварцман впевнено обіграв Дімітрова в третьому раунді Rolnd Garros
Теніс Grand Slam
27 травня 15:19
Джокович без проблем подолав друге коло Roland Garros
Джокович без проблем подолав друге коло Roland Garros
Теніс Grand Slam
25 травня 21:30
«Українці можуть грати з росіянами в парах». Джокович незадоволений, що Wimbledon не розглянув інших варіантів, окрім відсторонення агресорів
«Українці можуть грати з росіянами в парах». Джокович незадоволений, що Wimbledon не розглянув інших варіантів, окрім відсторонення агресорів
Теніс Grand Slam
24 травня 12:12
Марченко піднявся на 9 позицій, в топ-10 ATP без змін
Марченко піднявся на 9 позицій, в топ-10 ATP без змін
Теніс ATP
23 травня 08:44
Циципас обійшов Надаля, Крутих став третьою ракеткою України
Циципас обійшов Надаля, Крутих став третьою ракеткою України
Теніс ATP
16 травня 09:49

Новини: Теніс

Цуренко - в десяточку!
Цуренко - в десяточку!
Grand Slam
21:00
Джокович вийшов в чвертьфінал Roland Garros
Джокович вийшов в чвертьфінал Roland Garros
Grand Slam
19:42
Людмила Кіченок слідом за Костюк вийшла в чвертьфінал Roland Garros
Людмила Кіченок слідом за Костюк вийшла в чвертьфінал Roland Garros
Grand Slam
17:26
Костюк пробилася в чвертьфінал Roland Garros
Костюк пробилася в чвертьфінал Roland Garros
Grand Slam
14:59
Костюк: «Багато гравців незадоволені рішенням WTA щодо Wimbledon»
Костюк: «Багато гравців незадоволені рішенням WTA щодо Wimbledon»
Grand Slam
09:15
Відразу дві українки можуть пробитися до чвертьфіналу Roland Garros
Відразу дві українки можуть пробитися до чвертьфіналу Roland Garros
Grand Slam
08:34
Стефанос Циципас пройшов в 1 / 8 Roland Garros
Стефанос Циципас пройшов в 1 / 8 Roland Garros
Grand Slam
28 травня 19:40
19-річний Алькарас продовжує впевнений похід за дебютним титулом Roland Garros
19-річний Алькарас продовжує впевнений похід за дебютним титулом Roland Garros
Grand Slam
28 травня 08:53
Надаль – в гонитві за черговим титулом Roland Garros. Іспанець продовжує впевнено йти по сітці турніру
Надаль – в гонитві за черговим титулом Roland Garros. Іспанець продовжує впевнено йти по сітці турніру
Grand Slam
27 травня 19:50
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
00:35
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Всі новини