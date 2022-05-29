Джокович вийшов в чвертьфінал Roland Garros

Серб після 0:3 у другій партії виграв 6 геймів підряд

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Лідер світового рейтингу Новак Джокович вийшов в чвертьфінал Roland Garros, перегравши Дієго Шварцмана (ATP, 15) 6:1, 6:3, 6:3.



За дві з чвертю години на корті Ноле зробив 3 ейси, реалізував 6 брейк-поінтів з одинадцяти і одного разу помилився при подачі. Аргентинець 1 раз подав навиліт, припустився п’яти «подвійний» та виграв 1 гейм на подачі суперника. Це була сьома очна зустріч тенісистів – Новак ще не програвав.

Нагадаємо, що дві українки вийшли в чвертьфінал парного розряду Roland Garros.