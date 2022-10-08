Джокович: «Я хочу вигравати всюди, де б я не був. Я не програв жодного сету за весь тиждень»
Джокович вийшов у фінал турніру в Астані на відмові Мєдвєдєва
У вирішальному матчі легендарний серб зустрінеться з Ціціпасом
Новак Джокович / Фото - atptour.comРашистський тенісист Данило Мєдвєдєв (АТР, 4) не зміг продовжити півфінальний матч турніру в Астані (Казахстан) проти легендарного серба Новака Джоковича (АТР, 7).
Медведєв виграв перший сет з рахунком 6:4, другий сет завершився на користь Джоковича – 7:6 (8:6).
Відразу після тай-брейку росіянин підійшов до Джоковича та сказав йому, що не продовжуватиме матч. Коли росіянин покинув корт, серб в інтерв'ю на корті сказав, що Медведєв сказав йому, що пошкодив м'яз ноги.
Призовий фонд турніру в Астані склав $1 900 000.
За титул в Астані Джокович зустрінеться з греком Стефаносом Ціціпасом.
Напередодні Новак виграв турнір ATP 250 в Тель-Авіві (Ізраїль).
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