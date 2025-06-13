Сербський тенісист Новак Джокович, 24-разовий чемпіон турнірів Grand Slam, поділився спогадами про трансформацію стосунків із Рафаелем Надалем та Роджером Федерером. У подкасті Славена Біліча він згадав, як у 2011 році, після прориву на вершину світового тенісу, відчув зміну в їхньому ставленні до себе.

Моє ставлення до них завжди залишалося незмінним — з повагою. Це їхнє ставлення до мене змінилось. Я завжди дивився на них як на тих, хто відкрив мені шлях, особливо на Федерера — він на шість років старший. Але у 2011 році я відчув холод і дистанцію з його боку. Тоді подумав: «Добре, жодних проблем».

Коли з їхнього боку з’явилась ініціатива до спілкування, я відкрився. Зараз вони обидва завершили кар’єри, але з Надалем у нас завжди було трохи більше взаєморозуміння. Можливо, тому що ми одного віку.