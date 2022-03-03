Джокович зможе виступити на Roland Garros

У Франції скасовують COVID-паспорту

Друга ракетка світу Новак Джокович зможе виступити на Roland Garros. Варто відзначити, що серб є чинним чемпіоном турніру.

З 14 березня у Франції планують скасувати COVID-паспорта. Вакцинація більше не буде вимагатися для відвідування стадіонів та інших громадських місць.

Дебютний турнір в 2022-му році для Новака Джоковича завершився не кращим чином.