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THE FOOTBALL REVIEW

Джокович зможе виступити на Roland Garros

У Франції скасовують COVID-паспорту
Теніс Grand Slam
03 березня 22:25
Джокович зможе виступити на Roland Garros

Друга ракетка світу Новак Джокович зможе виступити на Roland Garros. Варто відзначити, що серб є чинним чемпіоном турніру.

З 14 березня у Франції планують скасувати COVID-паспорта. Вакцинація більше не буде вимагатися для відвідування стадіонів та інших громадських місць.

Дебютний турнір в 2022-му році для Новака Джоковича завершився не кращим чином.

Рене Тер Велде
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Теги

Новак Джокович коронавірус

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