Джокович втратив статус першої ракетки ATP, поступившись гравцеві з-за меж топ-100
Джокович зможе виступити на Roland Garros
У Франції скасовують COVID-паспорту
03 березня 22:25
Друга ракетка світу Новак Джокович зможе виступити на Roland Garros. Варто відзначити, що серб є чинним чемпіоном турніру.
З 14 березня у Франції планують скасувати COVID-паспорта. Вакцинація більше не буде вимагатися для відвідування стадіонів та інших громадських місць.
Дебютний турнір в 2022-му році для Новака Джоковича завершився не кращим чином.
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