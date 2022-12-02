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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Екс-перша ракетка світу збирається повернутися в Тур в 2023 році

Кербер пропустила кінець сезону
Теніс WTA
02 грудня 17:50
Екс-перша ракетка світу збирається повернутися в Тур в 2023 році

Німецька тенісистка Анжелік Кербер натякнула сайту WTA, що повернеться в Тур в 2023-му році.

«Ми бачимо, як багато мами можуть не тільки повернутися у великий спорт, але і виграти великі турніри. Я сподіваюся, що стану однієї з таких і замотивують інших жінок повертатися до їхньої справи!

Не знаю, в який час і до якого турніру я повернуся, бо не хочу поспішати. Але коли вирішу повернутися, я хочу зробити це на 100% — знову бути в формі і відчувати себе добре. Це мій план.

Кращий рада, який я отримувала, — не поспішати і насолоджуватися моментом зараз. І потім я сама відчую, коли прийде час повернутися. Краще це зробити на один місяць пізніше, ніж раніше».


Через вагітність в серпні вона достроково завершила сезон.

Андрій Усмонов
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