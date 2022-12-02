Екс-перша ракетка світу збирається повернутися в Тур в 2023 році

Німецька тенісистка Анжелік Кербер натякнула сайту WTA, що повернеться в Тур в 2023-му році.

Не знаю, в який час і до якого турніру я повернуся, бо не хочу поспішати. Але коли вирішу повернутися, я хочу зробити це на 100% — знову бути в формі і відчувати себе добре. Це мій план.

Кращий рада, який я отримувала, — не поспішати і насолоджуватися моментом зараз. І потім я сама відчую, коли прийде час повернутися. Краще це зробити на один місяць пізніше, ніж раніше».