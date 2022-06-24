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Енді Маррей: «Я розумію позицію Wimbledon, адже, врешті-решт, йде війна»

Британець прокоментував відсторонення російських і білоруських тенісистів від Grand Slam
Теніс Grand Slam
20:10
Енді Маррей: «Я розумію позицію Wimbledon, адже, врешті-решт, йде війна»

Колишня перша ракетка світу Енді Маррей прокоментував відсторонення російських і білоруських тенісистів від Wimbledon.

Британця цитує портал Eurosport:

«Чи є у яких-то тенісистів можливість брати участь в турнірі чи ні і чи є рейтингові очки, за великим рахунком, не має значення. Я знаю кількох російських гравців, дружу з ними і співчуваю їм, що вони не зможуть виступати.

Я розумію, що це може здатися їм несправедливим, але я розумію позицію Wimbledon. Це дуже складно, але, врешті-решт, йде війна».

Енді Маррей прокоментував статус Wimbledon.

Рене Тер Велде
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