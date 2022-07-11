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Світовий бокс. Тижневик

Федерер натякнув про завершення професійної кар'єри

У легендарного швейцарця інші плани
Теніс ATP
22:51
Федерер натякнув про завершення професійної кар'єри
Роджер Федерер / Фото - Twitter
20-кратний переможець турнірів Великого шолома, легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер висловився про значущість тенісу в своєму житті, натякнувши про завершення кар'єри.

Цитує 40-річного Роджера Algemeen Dagblad.

«Мені подобається вигравати, але якщо ти перестаєш бути конкурентоспроможним, то краще зупинитися. Не думаю, що мені потрібен теніс. Я радію дрібниць – наприклад, коли мій син робить щось як треба або коли дочка отримує хорошу оцінку в школі».


«Тенніс – це тільки частина мене. Я хочу як і раніше бути успішним і вкладаю багато енергії в бізнес – часом, ймовірно, навіть більше, ніж повинен. Але цим можна займатися і поза спортом. Я знаю, що професійна кар'єра не нескінченна, і це нормально».


Раніше Федерер заявляв, що готовий повернутися на корт в 2023 році.
Володимир Кириченко
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Роджер Федерер

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