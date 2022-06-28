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Фіналіст Wimbledon-2021 пропустить поточний розіграш через коронавірус

Топового італійця замінить шведський тенісист
Теніс Grand Slam
16:13
Фіналіст Wimbledon-2021 пропустить поточний розіграш через коронавірус
Маттео Берреттіні / Фото - tennishead.net
Чинний фіналіст Wimbledon, італійський тенісист Маттео Берреттіні (АТР, 11) в Twitter повідомив, що не зіграє в поточному розіграші через позитивний тест на коронавірус. В основній сітці його замінить лакі-лузер зі Швеції Еліас Імер.

«З розбитим серцем оголошую, що мені довелося відмовитися від участі в Wimbledon через позитивний результат тесту на ковід».


«У мене були симптоми грипу, і останні кілька днів я провів на самоізоляції. Хоча симптоми виявилися несерйозними, сьогодні вранці я вирішив пройти черговий тест, щоб не ставити під загрозу здоров'я і безпеку моїх колег і всіх, хто присутній на турнірі».


«У мене немає слів, щоб описати своє розчарування. В цьому році моя мрія не збудеться, але я повернуся сильнішим. Дякую за підтримку».


Напередодні з тієї ж причини з турніру знявся досвідчений хорват Марін Чіліч.

Раніше легендарний серб Новак Джокович подолав стартовий бар'єр Wimbledon-2022.

Володимир Кириченко
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Теги

Маттео Берреттіні Wimbledon Еліас Імер

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