Берреттіні захистив титул у Лондоні і виграв обидва турніри після операції
Фіналіст Wimbledon-2021 пропустить поточний розіграш через коронавірус
Топового італійця замінить шведський тенісист
16:13
Маттео Берреттіні / Фото - tennishead.netЧинний фіналіст Wimbledon, італійський тенісист Маттео Берреттіні (АТР, 11) в Twitter повідомив, що не зіграє в поточному розіграші через позитивний тест на коронавірус. В основній сітці його замінить лакі-лузер зі Швеції Еліас Імер.
«З розбитим серцем оголошую, що мені довелося відмовитися від участі в Wimbledon через позитивний результат тесту на ковід».
«У мене були симптоми грипу, і останні кілька днів я провів на самоізоляції. Хоча симптоми виявилися несерйозними, сьогодні вранці я вирішив пройти черговий тест, щоб не ставити під загрозу здоров'я і безпеку моїх колег і всіх, хто присутній на турнірі».
«У мене немає слів, щоб описати своє розчарування. В цьому році моя мрія не збудеться, але я повернуся сильнішим. Дякую за підтримку».
Напередодні з тієї ж причини з турніру знявся досвідчений хорват Марін Чіліч.
Раніше легендарний серб Новак Джокович подолав стартовий бар'єр Wimbledon-2022.
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