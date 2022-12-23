Forbes назвав найбільш високооплачувану спортсменку 2022 року

Рейтинг очолює Наомі Осака

Чотириразова чемпіонка турнірів «Великого шолома»зберегла перше місце у списку найбільш високооплачуваних спортсменок світу за версією Forbes,Осака очолює рейтинг вже третій рік поспіль. За 2022 рік японська тенісистка заробила 51,1 млн доларів, з яких 50 млн отримала за комерційними контрактами, а 1,1 млн доларів – у вигляді призових.На другому місці рейтингу розташувалася тенісистка, яка в 2022 році заробила 41,3 млн доларів. Замкнула трійку лідерів американо-китайська фрістайлістка. Її дохід склав 20,1 млн.