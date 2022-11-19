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Фріц – про матч з Джоковичем: «Для мене це шанс і я в передчутті»

Журналісти розповіли американцеві про цікаву статистику
Теніс ATP
08:40
Фріц – про матч з Джоковичем: «Для мене це шанс і я в передчутті»

Американський тенісист Тейлор Фріц поділився очікуваннями від півфінального матчу Підсумкового турніру ATP проти Новака Джоковича:

«Сильно я забобонний? Можливо, так, є якісь речі, в які я вірю, але нічого божевільного. Але якщо ви маєте на увазі те, що я в цьому році виграв всі турніри, на яких доходив до півфіналу, то я дійсно про це не знав до цього турніру. Тому я і далі не планую сильно про це замислюватися. 

А те, що саме в плані статистики вразило мене найбільше, це різниця очок між програшем в півфіналі і перемогою на турнірі. Тобто, єдина причина, чому я так високо в рейтингу, – це те, що кожен раз я перемагав в півфіналі, а потім вигравав титул. Ці перемоги – це значна частина мого загального успіху в цьому сезоні.

На цьому турнірі найважливіше для мене з точки зору гри – це захищати свою подачу. Можливо, не потрібно подавати якось неймовірно, але потрібно чітко відіграти по своїх точках. Цей корт допомагає тобі. Здається, що всі подають просто фантастично. Отже, потрібно бути уважним, не робити такого, як в матчі з Руудом, коли я буквально сам віддав йому перший гейм. Ти не можеш дозволяти собі робити такі речі. Праавда, що я особливо добре читав подачу Оже-Альяссіма? Я не можу ні підтвердити, ні спростувати цю думку (посміхається).

З приводу півфінального матчу проти Новака Джоковича я думаю, що це відмінна можливість для мене. Я з нетерпінням чекаю цієї зустрічі. Очевидно, що він один з кращих, якщо не найкращий гравець на цьому турнірі, раніше він тут прекрасно виступав. Для мене це шанс і я в передчутті».

Відеоогляд перемоги Фріца над Феліксом Оже-Алльясімом.

Сергій Остапенко
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Теги

Тейлор Фріц Новак Джокович

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