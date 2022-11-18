Фрітц обіграв Оже-Альяссіма та вийшов у півфінал Підсумкового турніру

Американець став другим у Зеленій групі

Фото: ATP

Тейлор Фрітц (ATP, 9) вийшов у півфінал Підсумкового турніру, обігравши Фелікса Оже-Альяссіма (ATP, 6) 7:6 (4), 6:7 (5), 6:2.



За майже 3 години на корті американець зробив 5 ейсів, дві «подвійні» та 2 брейки. Канадець 9 разів подав навиліт та припустився двох помилок при подачі. Тенісисти вдруге зустрілися на корті – Тайлор поки не програвав.

Нагадаємо, що першим з Зеленої групи у півфінал ATP Finals вийшов Каспер Рууд.