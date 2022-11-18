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Фрітц обіграв Оже-Альяссіма та вийшов у півфінал Підсумкового турніру

Американець став другим у Зеленій групі
Теніс ATP
18 листопада 09:56
Фрітц обіграв Оже-Альяссіма та вийшов у півфінал Підсумкового турніру
Фото: ATP

Тейлор Фрітц (ATP, 9) вийшов у півфінал Підсумкового турніру, обігравши Фелікса Оже-Альяссіма (ATP, 6) 7:6 (4), 6:7 (5), 6:2.

За майже 3 години на корті американець зробив 5 ейсів, дві «подвійні» та 2 брейки. Канадець 9 разів подав навиліт та припустився двох помилок при подачі. Тенісисти вдруге зустрілися на корті – Тайлор поки не програвав.

Нагадаємо, що першим з Зеленої групи у півфінал ATP Finals вийшов Каспер Рууд.

Олег Шумейко-молодший
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Фелікс Оже-Альяссім

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