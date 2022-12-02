Байндл поступилася в фіналі турніру WTA
Гарсія зробила найбільшою ривок в сезоні в топ-100 WTA. Вона піднялася на 70 рядків
Завершила рік француженка 6-й
Французька тенісистка Каролін Гарсія зробила найбільший прорив сезону-2022.
Портал OptaAce поділився цікавою статистикою. Гарсія починала рік 74-й, а завершила її четвертої ракеткою світу ( 70 рядків ).
У топ-5 також входять Беатріс Хаддад Майя (з 83-го – на 15-е місце), Медісон Кіз (56 – 11), Вероніка Кудерметова (31 – 9) і Дар'я Касаткіна (28 – 8).
Гарсія в цьому році виграла Підсумковий турнір.
Також вона в топ-3 за кількістю призових в сезоні.
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