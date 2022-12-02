Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
22:00
live
Інформаційний марафон
21:50
Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Гарсія зробила найбільшою ривок в сезоні в топ-100 WTA. Вона піднялася на 70 рядків

Завершила рік француженка 6-й
Теніс WTA
02 грудня 19:27
Гарсія зробила найбільшою ривок в сезоні в топ-100 WTA. Вона піднялася на 70 рядків

Французька тенісистка Каролін Гарсія зробила найбільший прорив сезону-2022.

Портал OptaAce поділився цікавою статистикою. Гарсія починала рік 74-й, а завершила її четвертої ракеткою світу ( 70 рядків ).

У топ-5 також входять Беатріс Хаддад Майя (з 83-го – на 15-е місце), Медісон Кіз (56 – 11), Вероніка Кудерметова (31 – 9) і Дар'я Касаткіна (28 – 8).

Гарсія в цьому році виграла Підсумковий турнір.

Також вона в топ-3 за кількістю призових в сезоні.

Андрій Усмонов
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Кароліна Гарсія

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Стало відомо, хто з тенісисток заробив найбільше у 2022 році
Стало відомо, хто з тенісисток заробив найбільше у 2022 році
Теніс WTA
29 листопада 16:16
Гарсія: «Пишаюся всією роботою, яку ми виконали протягом року»
Гарсія: «Пишаюся всією роботою, яку ми виконали протягом року»
Теніс WTA
09 листопада 13:18
Каролін Гарсія: «З кожним матчем на Підсумковому турнірі я грала все вільніше»
Каролін Гарсія: «З кожним матчем на Підсумковому турнірі я грала все вільніше»
Теніс WTA
08 листопада 19:22
Визначилися фіналістки Підсумкового турніру
Визначилися фіналістки Підсумкового турніру
Теніс WTA
07 листопада 09:20

Новини: Теніс

Руне за 2022-й рік піднявся з 103-го на 11-е місце в рейтингу ATP
Руне за 2022-й рік піднявся з 103-го на 11-е місце в рейтингу ATP
ATP
02 грудня 20:50
Гарсія зробила найбільшою ривок в сезоні в топ-100 WTA. Вона піднялася на 70 рядків
Гарсія зробила найбільшою ривок в сезоні в топ-100 WTA. Вона піднялася на 70 рядків
WTA
02 грудня 19:27
Екс-перша ракетка світу збирається повернутися в Тур в 2023 році
Екс-перша ракетка світу збирається повернутися в Тур в 2023 році
WTA
02 грудня 17:50
Надія Кіченок і Гейзен вийшли в півфінал турніру в Андоррі
Надія Кіченок і Гейзен вийшли в півфінал турніру в Андоррі
WTA
01 грудня 23:57
Марченко: «Мої коліна, плече і лікоть не дозволяють мені тренуватися, але я хочу зіграти ще сезон»
Марченко: «Мої коліна, плече і лікоть не дозволяють мені тренуватися, але я хочу зіграти ще сезон»
ATP
01 грудня 23:33
Сербські тенісисти образили Стаховського і його сім'ю за зауваження про участь на турнірі в росії
Сербські тенісисти образили Стаховського і його сім'ю за зауваження про участь на турнірі в росії
01 грудня 22:59
Остання українка вилетіла з турніру в Андррі в одиночному розряді
Остання українка вилетіла з турніру в Андррі в одиночному розряді
WTA
01 грудня 18:42
Ястремська програла у другому колі Challenger у Андоррі
Ястремська програла у другому колі Challenger у Андоррі
WTA
01 грудня 17:16
Байндль зіграє у другому колі турніру в Андоррі
Байндль зіграє у другому колі турніру в Андоррі
ATP
30 листопада 23:07
Всі новини

Популярні новини

Джерело: Українців позбавлять світла заради застави за генерального секретаря УАФ
Джерело: Українців позбавлять світла заради застави за генерального секретаря УАФ
Футбол Збірна України
29 листопада 02:21
23
«Це мене вбило». Джошуа розповів, кого підтримуватиме у поєдинку Усик – Ф’юрі
«Це мене вбило». Джошуа розповів, кого підтримуватиме у поєдинку Усик – Ф’юрі
Бокс Професійний бокс
27 листопада 15:27
«Помолився з ФСБшнікамі?». Ломаченко остаточно поховав свою репутацію для українських фанатів
«Помолився з ФСБшнікамі?». Ломаченко остаточно поховав свою репутацію для українських фанатів
Бокс Професійний бокс
02 грудня 23:28
4
Камбосос зробив прогноз на бій Ломаченко – Хейні
Камбосос зробив прогноз на бій Ломаченко – Хейні
Бокс Професійний бокс
28 листопада 23:39
Ломаченко опублікував фото з Києво-Печерської Лаври
Ломаченко опублікував фото з Києво-Печерської Лаври
Бокс Професійний бокс
02 грудня 23:07
1
Диліан Уайт назвав головного брехуна не тільки в боксі, але і в світовому спорті
Диліан Уайт назвав головного брехуна не тільки в боксі, але і в світовому спорті
Бокс Професійний бокс
26 листопада 15:33
Всі новини