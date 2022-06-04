Іга Швентек стала тріумфатором Roland Garros та згадала про Україну

Польська тенісистка виступала з синьо-жовтою стрічкою на підтримку українського народу

Перша ракетка світу Іга Швентек стала тріумфатором турніру серії Grand Slam Roland Garros. У фіналі польська тенісистка в двох сетах впевнено обіграла Корі Гауфф з США з рахунком 6:1, 6:3.

Матч тривав 1 годину 8 хвилин. За цей час Швентек подала один ейс, не допустила жодної подвійної помилки і реалізувала п'ять з десяти брейк-пойнтів. Гауфф двічі подала навиліт, тричі зробила подвійну помилку на подачі і використовувала єдину можливість взяти подачу суперниці.

Варто відзначити, що Іга виступала з синьо-жовтою стрічкою на бейсболці на підтримку українського народу.

Таким чином, Швентек виграла Roland Garros вдруге в кар'єрі. Вперше він підкорився польці в 2020 році.