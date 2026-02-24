Олег Гончар

Міжнародне агентство з питань доброчесності у тенісі відсторонило від участі в турнірах Марка Кауфмана, Драгиню Вуковича та Мілу Масич.

20-річний росіянин Марк Кауфман перебуває під санкціями з 24 грудня 2025 року через недотримання регламенту. Його апеляцію відхилили. Найвищою позицією спортсмена було 2023-тє місце в парному рейтингу.

Сербів Драгиню Вуковича та Мілу Масич відсторонили у грудні 2025 року через імовірність серйозного порушення. Вукович піднімався до 527-го місця в одиночному рейтингу, Масич — до 875-го. Апеляцію Масич також відхилено.

На період тимчасового відсторонення, яке триватиме до завершення розслідування, спортсмени не мають права виступати на турнірах під егідою ATP, ITF, WTA, а також на змаганнях національних федерацій і турнірах Grand Slam.