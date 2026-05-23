Калініна достроково завершила фінал турніру у Рабаті
Українка не змогла дограти матч за титул через ушкодження
2 днi тому
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (84 WTA) не зуміла здобути титул на ґрунтовому турнірі серії WTA 250 у марокканському Рабаті.
У вирішальному поєдинку українка зустрілася з представницею Хорватії Петрою Марчинко (76 WTA). Матч проходив за екстремальних погодних умов — температура повітря під час фіналу перевищувала 35 градусів.
Калініна поступилася в першому сеті з рахунком 2:6, після чого викликала на корт фізіотерапевта через сильні мозолі на пальцях правої ноги. Ангеліна спробувала продовжити гру, проте після трьох програних геймів на старті другої партії прийняла рішення достроково завершити боротьбу.
WTA 250 Рабат (Марокко). Ґрунт. Фінал
Ангеліна Калініна (Україна) — Петра Марчинко (Хорватія) — 2:6, 0:3, RET. (відмова Калініної)
