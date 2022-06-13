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Калініна втратила дві позиції в рейтингу WTA. Костюк та Ястремська піднялися на одну сходинку

Швьонтек продовжує не помічати своїх суперниць<br> <br>
Теніс WTA
11:52
Калініна втратила дві позиції в рейтингу WTA. Костюк та Ястремська піднялися на одну сходинку
Ангеліна Калініна / Фото - Getty Images
WTA на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг жіночого Тура.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна опустилася на 2 рядки – тепер вона займає 37 позицію. Еліна Світоліна – 40-а, Марта Костюк – 78-а, Даяна Ястремська – 79-а.
Оновлений рейтинг WTA:

1(1). Іга Швьонтек (Польща) – 8631

2(2). Анетт Контавейт (Естонія) – 4511

3(3). Паула Бадоса (Іспанія) – 4245

4(4). Онс Жабер (Туніс) – 4150

5. Аріна Соболєнко (спортсменка з нейтральним статусом) – 4145
...
37(35). Ангеліна Калініна (Україна) – 1347

40(37). Еліна Світоліна (Україна) – 1324

78(79). Марта Костюк (Україна) – 820

79(80). Даяна Ястремська (Україна) – 814

116(116). Леся Цуренко (Україна) – 557

132(130). Дар'я Снігур (Україна) – 490

159(142). Катерина Байндль (Козлова) (Україна) – 412

226(230). Катерина Завацька (Україна) - 307
Напередодні Калініна програла в другому раунді турніру WTA250 в Хертогенбосі (Нідерланди).
Володимир Кириченко
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Теги

Ангеліна Калініна Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремская

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