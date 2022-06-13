Калініна через біль не змогла подолати другий раунд турніру WTA в Нідерландах
Калініна втратила дві позиції в рейтингу WTA. Костюк та Ястремська піднялися на одну сходинку
Швьонтек продовжує не помічати своїх суперниць<br> <br>
Ангеліна Калініна / Фото - Getty ImagesWTA на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг жіночого Тура.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна опустилася на 2 рядки – тепер вона займає 37 позицію. Еліна Світоліна – 40-а, Марта Костюк – 78-а, Даяна Ястремська – 79-а.
Оновлений рейтинг WTA:
1(1). Іга Швьонтек (Польща) – 8631
2(2). Анетт Контавейт (Естонія) – 4511
3(3). Паула Бадоса (Іспанія) – 4245
4(4). Онс Жабер (Туніс) – 4150
5. Аріна Соболєнко (спортсменка з нейтральним статусом) – 4145
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37(35). Ангеліна Калініна (Україна) – 1347
40(37). Еліна Світоліна (Україна) – 1324
78(79). Марта Костюк (Україна) – 820
79(80). Даяна Ястремська (Україна) – 814
116(116). Леся Цуренко (Україна) – 557
132(130). Дар'я Снігур (Україна) – 490
159(142). Катерина Байндль (Козлова) (Україна) – 412
226(230). Катерина Завацька (Україна) - 307
Напередодні Калініна програла в другому раунді турніру WTA250 в Хертогенбосі (Нідерланди).
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