Став відомий призовий фонд Підсумкового турніру WTA в 2022 році. Це майже на $10 млн менше, ніж у чоловіків
Калініна втратила позиції в рейтингу WTA, Байндль продовжує свій підйом в Турі
У топ-10 змін не відбулося
Ангеліна Калініна / Фото - FacebookWTA на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг жіночого Тура.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна втратила 2 позиції і тепер знаходиться на 49-му місці.
Відзначимо, що Катерина Байндль піднялася на 35 позицій, тепер вона на 138-му рядку.
Лідерство в світовій класифікації продовжує впевнено утримувати полька Іга Швьонтек.
Оновлений рейтинг WTA:
1. Іга Швьонтек (Польща, 10335)
2. Онс Жабер (Туніс, 4555 )
3. Джессіка Пєгула (США, 4316)
4. Корі Гауфф (США, 3271)
5. Марія Саккарі (Греція, 3121)
6. Каролін Гарсія (Франція, 3000)
7. Аріна Соболєнко (2970)
8. Дарина Касаткіна (2935)
9. Вероніка Кудермєтова (2795)
10. Сімона Халеп (Румунія, 2661)
...
49 (47). Ангеліна Калініна (Україна, 1051)
72 (62). Березня Костюк (Україна, 814)
99 (98). Даяна Ястремская (Україна, 614)
113 (115). Дар’я Снігур (Україна, 552)
129 (131). Леся Цуренко (Україна, 470)
138 (173). Катерина Байндль (Україна, 455)
235 (238). Еліна Світоліна (Україна, 268)
Нагадаємо, Людмила Кіченок та Олена Остапенко перший матч на підсумковому турнірі проведуть 1 листопада.
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