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Калініна вийшла у чвертьфінал турніру у Франції, не програвши жодного гейму

Ангеліна розгромила місцеву тенісистку
Теніс WTA
14 грудня 01:00
Калініна вийшла у чвертьфінал турніру у Франції, не програвши жодного гейму
Фото: Open BLS de Limoges

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (WTA, 47) виграла матч другого кола турніру серії Challenger у Франції у Дженні Лім (WTA, 950) 6:0, 6:0.

За 46 хвилин на корті українка реалізувала 6 брейк-поінтів з дев’яти. Француженка припустилася двох помилок на подачі. Це була перша офіційна зустріч тенісисток.

Нагадаємо, що Ігу Швьонтек визнали гравчинею року.

Олег Шумейко-молодший
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Ангеліна Калініна

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