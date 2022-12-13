Швьонтек лідирує, а Калініна повернулася у топ-50 рейтингу WTA
Калініна вийшла у чвертьфінал турніру у Франції, не програвши жодного гейму
Ангеліна розгромила місцеву тенісистку
Фото: Open BLS de Limoges
Перша ракетка України Ангеліна Калініна (WTA, 47) виграла матч другого кола турніру серії Challenger у Франції у Дженні Лім (WTA, 950) 6:0, 6:0.
За 46 хвилин на корті українка реалізувала 6 брейк-поінтів з дев’яти. Француженка припустилася двох помилок на подачі. Це була перша офіційна зустріч тенісисток.
Нагадаємо, що Ігу Швьонтек визнали гравчинею року.
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