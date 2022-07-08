Людмила Кіченок і Остапенко не змогли вийти у фінал парного Wimbledon-2022
Кіргіос: «У нас дійсно з Джоковичем щось на зразок «романа»
Фіналіст Wimbledon-2022 – про можливий чемпіонський матч з легендарним сербом
18:55
Цитує Кіргіоса Daily Express.
«Насправді ми з ним обмінюємося повідомленнями, і це дивно. Ще на початку тижня він написав мені: «Сподіваюся, побачимося в неділю».
«У нас дійсно щось на зразок «романа». Довгий час я не був ні до кого прив'язаний, і це було корисно для мого тенісу. Всякий раз, коли ми зустрічалися на корті, виникала галас. Це було цікаво для журналістів і глядачів».
« Я відчував себе мало не єдиним, хто міг заступитися за нього на Australian Open».
Нагадаємо, Кіргіос вийшов у фінал через зняття з матчу 1/2-й британського мейджора Рафаеля Надаля. Джокович, в свою чергу, грає півфінальний матч з британцем Кемероном Норрі.
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