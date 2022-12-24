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Кіргіос: «Я б, ймовірно, завершив кар'єру, якби виграв турнір «Великого шолома»

Австралієць грав у фіналі Вімблдону
Теніс ATP
12:10
Кіргіос: «Я б, ймовірно, завершив кар'єру, якби виграв турнір «Великого шолома»

Австралійський тенісист Нік Кіргіос зізнався Eurosport, що міг би завершити кар'єру, якби виграв турнір «Великого шолома».

«Чесно кажучи, я б, ймовірно, завершив кар'єру, якби виграв «Шолом». Я з Австралії, і через це багато літаю, перебуваючи далеко від сім'ї і друзів. Втрачаєш багато часу, яке можна було б провести з сім'єю, у вас просто немає нормального життя.

Європейському або американському гравцеві легко програти або виграти турнір, адже потім він летить п'ятигодинним рейсом додому і проводить там тиждень перед наступним змаганням. У той час як австралієць подорожує від чотирьох до семи місяців. Чесно кажучи, я не думаю, що це здорово. Жоден інший справжній спортсмен робить цього ні в світі, ні в одному виді спорту.

Люди такі: «Чому ти скаржишся на це або щось в цьому роді?» Ми живемо на валізах, в готелях, але це не означає, що ми у відпустці. Ви повинні ходити на тенісні корти, щоб тренуватися. Якщо я виграю турнір « Великого шолома », то, ймовірно, завершу кар'єру».


Він грав у фіналі Вімблдону-2022, програвши Новаку Джоковічу.

 

Андрій Усмонов
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Нік Кіргіос

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