Кіргіос: «Я б, ймовірно, завершив кар'єру, якби виграв турнір «Великого шолома»

Австралійський тенісист Нік Кіргіос зізнався Eurosport, що міг би завершити кар'єру, якби виграв турнір «Великого шолома».

Європейському або американському гравцеві легко програти або виграти турнір, адже потім він летить п'ятигодинним рейсом додому і проводить там тиждень перед наступним змаганням. У той час як австралієць подорожує від чотирьох до семи місяців. Чесно кажучи, я не думаю, що це здорово. Жоден інший справжній спортсмен робить цього ні в світі, ні в одному виді спорту.

Люди такі: «Чому ти скаржишся на це або щось в цьому роді?» Ми живемо на валізах, в готелях, але це не означає, що ми у відпустці. Ви повинні ходити на тенісні корти, щоб тренуватися. Якщо я виграю турнір « Великого шолома », то, ймовірно, завершу кар'єру».